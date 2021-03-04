В Екатеринбурге с 24 по 25 апреля закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге на ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года в связи с ...

В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге в связи с проведением ярмарки выходного дня будет закрыта парковка на ...

В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года с 12 по 13 сентября

В Екатеринбурге до 15 сентября по выходным будет закрыта парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года из-за проведения традиционной ...