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В Екатеринбурге с 24 по 25 апреля закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для парковки автомобильного транспорта с 00.00 субботы, 24 апреля, до 19.00 воскресенья, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Парковка будет закрыта в связи с проведением ярмарки по продаже саженцев и рассады, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» уточняют, что припарковать автомобиль будет возможно на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

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