«Россети» и Сбербанк подтвердили намерение развития дальнейшего сотрудничества

УрБК, Москва, 22.04.2021. Генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф провели рабочую встречу в Москве.



Как сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал», в числе вопросов, которые обсудили А. Рюмин и Г. Греф, — развитие сотрудничества и обсуждение цифровой экосистемы Сбера, а также возможностей для дальнейшей интеграции решений.





Фотография предоставлена департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»



Также в рамках встречи были затронуты вопросы финансирования инфраструктурных проектов компании и формирования кредитного портфеля Группы «Россети».



«Россети» и Сбер уже ведут совместную работу по нескольким проектам. В их числе — технология роботизированной обработки телефонных обращений. Этот пилотный проект был реализован в 2020 году на базе «Россети Северо-Запад». Единая CRM-система, которая охватит все дочерние общества «Россетей». В 2021 году дан старт работе энергетиков и Сбера. Представление онлайн-сервисов Сбера на Портале электросетевых услуг и в Мобильном приложении группы компаний, включая интернет-эквайринг, Sber Pay и кредитные продукты, уточняет департамент по связям с общественностью «Россети Урал».