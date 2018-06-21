УБРиР расширил географию доставки дебетовых карт

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил географию доставки дебетовых карт, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



С 12 апреля курьерская служба банка начала работать в Сочи, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Новокузнецке, Улан-Удэ, Чебоксарах, Пензе и Ярославле.



«В перечисленных городах у банка большой потенциал для развития: где-то мы уже обслуживаем юрлиц и хотим привлечь частных клиентов, где-то впервые заявляем о себе и прощупываем почву», — рассказал директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов.



Он также добавил, что города выбирались исходя из обратной связи.



«Из Сочи, Чебоксар и Ярославля к нам чаще всего обращались люди с просьбой оформить наши продукты. И теперь у них появилась такая возможность», — пояснил А. Дарданов.



По словам руководителя бизнес-блока развития каналов самообслуживания и дистанционных сервисов УБРиР Максима Тамошкина, сегодня нельзя представить себе успешный бизнес без доставки.



«Все уходит в онлайн. Многие продолжают работать из дома, а часть компаний полностью переводит сотрудников на удаленку. Люди привыкли совершать покупки в сети и получать их из рук курьеров. В этом смысле УБРиР идет в ногу со временем и предоставляет своим клиентам удобный сервис», — рассказал М. Тамошкин.



Напомним, УБРиР, как и многие крупные компании, начал активно развивать доставку в пандемию. Год назад — с марта по апрель — банк увеличил количество городов, в которых работала курьерская служба, в пять раз.