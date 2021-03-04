Бывший предприниматель из Челябинска задержан по делу о мошенничестве на 76 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2021. Сотрудники полиции задержали в Москве жителя Челябинска, подозреваемого в мошенничестве с поставками металлоконструкций, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
По версии следствия, бывший руководитель коммерческой организации заключал договоры на поставку металлопродукции с другими компаниями. При этом он требовал полной предоплаты.
«Получая денежные средства, злоумышленник так и не исполнял условия договора со своей стороны. Ущерб от его противоправных действий оценивается в более чем 76 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск», — говорится в сообщении.
В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор Москвы.
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