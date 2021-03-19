Курс на ужесточение

В пятницу, 23 апреля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП). Согласно последнему опросу Reuters, 17 из 29 опрошенных аналитиков ожидают повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75%. Еще 11 экономистов прогнозируют рост на 50 базисных пунктов. Один эксперт считает, что ключевая ставка не изменится.



Мнения опрошенных ИАА «УралБизнесКонсалтинг» аналитиков также разделились.



Так, начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин считает, что регулятор повысит ставку на 0,25 процентного пункта.



«Инфляция за последнюю неделю составила 0,1% (неделя к неделе), предыдущие недели она составляла 0,2% (неделя к неделе). Годовая инфляция снизилась с 5,8% до 5,5% в марте. Эти данные говорят о том, что пик роста инфляции может быть пройден, и ЦБ РФ не придется агрессивно повышать ставку в конце года. Курс рубля показывает повышенную волатильность, и главную роль играет геополитика, а не экономика. Поэтому мы считаем, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 0,25%, до 4,75%, а далее возьмет паузу до осени», — сообщил С. Кучин.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая полагает, что регулятор будет принимать решение в самый последний момент.



«Высокие цифры инфляции в марте и ускорение роста цен на более устойчивые ее компоненты (непродовольственные товары и услуги), давление инфляции издержек в России и в мире, признаки быстрого восстановления спроса складываются в пользу продолжения начатой ЦБ в марте нормализации ДКП. В то же время есть как положительные изменения — замедление инфляции в последнюю неделю, приостановка роста доходностей гособлигаций США, так и новые факторы риска — неожиданно введенные США санкции на первичный рублевый госдолг, возможность более мягкой бюджетной политики. На наш взгляд, сейчас речь может идти о двух сценариях — повышения ставки на 0,25 или на 0,5 п. п., причем второй вариант представляется нам сейчас немного более вероятным (пока мы оцениваем вероятности как 45% и 55% соответственно). Скорее всего, окончательное решение будет приниматься в последний момент, в зависимости от новостного фона и реакции финансовых рынков», — заявила О. Беленькая.



По ее мнению, в июне 2021 года регулятор может пойти на более радикальное повышение ключевой ставки.



«Пока реакция рынка на введение санкций на приобретение американскими банками на аукционах нового российского госдолга вполне спокойна, что позволяет обойтись стандартным шагом ДКП, однако есть риски новых более жестких санкций до июньского заседания. В частности, это возможный второй этап санкций по закону о применении химического и биологического оружия (дело А. Навального). Кроме того, из наиболее «горячих» тем можно отметить угрозу военного конфликта на территории Украины, сообщения о резком ухудшении состояния здоровья А. Навального (в выходные стало известно о предупреждении советника президента США по нацбезопасности Салливана о «последствиях» для России в случае его смерти), а также дипломатический конфликт России и Чехии. Эти факторы могут аргументировать превентивное более активное повышение ключевой ставки», — полагает О. Беленькая.



Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко оказался едва ли не единственным экспертом, который ожидает сохранение ключевой ставки на текущем заседании.



«На наш взгляд, ставка останется без изменений как минимум до конца июня. На сегодня нет поводов для ее повышения. Макроэкономические факторы сигнализируют о том, что ослабление российской валюты будет умеренным. Инфляция может не достигнуть уровня 6%. Повышение ставки может негативно повлиять на экономический рост, вынудит Минфин повысить доходность ОФЗ, при этом не будет способствовать возвращению иностранных инвесторов. Вероятно, ЦБ укажет на перспективы дальнейшего повышения ставки в ближайшие месяцы», — рассказал Г. Ващенко.



Напомним, что в июле 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это была самая низкая стоимость заимствований в российской истории. После этого цикл смягчения денежно-кредитной политики в РФ завершился. Четыре заседания подряд ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых (в сентябре, октябре, декабре 2020 года, в феврале 2021 года). В марте 2021 года Банк России принял решение повысить ставку до 4,5%. Это произошло впервые с октября 2019 года. Главные причины ужесточения монетарной политики — рост цен на товары повседневного спроса в конце 2020-го — начале 2021 года, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Фото с сайта cbr.ru