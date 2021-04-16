Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 22.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 39,81 коп., до 76,42 руб., курс евро — на 24,90 коп., до 92,04 руб.