Уралмаш избавляется от бараков

Рост темпов жилищного строительства и комплексное развитие городских территорий являются приоритетом государственной политики в России. Ежегодный объем строительства нового жилья в стране должен быть не меньше 120 миллионов квадратных метров в год. Такую цель в ходе ежегодного послания Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин.



«Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей», — подчеркнул Владимир Путин.



В Свердловской области эта работа началась досрочно. Региональными властями разрабатывается закон о реновации, который упростит процесс обновления городских пространств. Сразу несколько крупных районов Екатеринбурга преображаются прямо сейчас. На место ветхих домов приходят современные многоэтажки.



Так, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге начался снос еще шести ветхих, непригодных для проживания бараков. На их месте компания «Атомстройкомплекс» планирует возвести восьмиэтажный жилой дом новой очереди жилого комплекса «Северное сияние». На днях застройщик завершил демонтаж деревянной двухэтажки по улице Калинина, 9.







УрБК посмотрел, что сейчас происходит в микрорайоне, где сносят очередные бараки, и поинтересовался, как жители Уралмаша относятся к тому, что убирают «деревяшки».



В квартале улиц Кузнецова, Калинина, Кировградская, Авангардная уже завершено строительство нескольких новостроек. На первых этажах многоэтажек открыты продуктовые магазины, медицинские организации и другие объекты соцкультбыта. В ЖК «Северное сияние» обустроены новые детские площадки, отремонтированы тротуары и дороги, ведущие к жилым домам.



Рядом расположены покосившиеся от старости деревянные двухэтажки — отголоски эпохи строительства Уралмаша — дешевое жилье для рабочих и вчерашних крестьян, которое и строилось по принципу «лишь бы быстрее крыша над головой была».







Сейчас бараки расселяются, их жителям предоставляется новое жилье. Иногда этот процесс растягивается на годы, так как с каждым жителем застройщик договаривается индивидуально.



Как сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса», обновлением застроенной территории Орджоникидзевского района компания занимается с 2012 года. За эти годы было расселено два десятка бараков общей площадью свыше 14 тыс. кв. метров, 270 проживавших в них семей улучшили свои жилищные условия благодаря застройщику.







УрБК поинтересовался у жителей соседних с расселенными бараками домов, как они, в свою очередь, относятся к тому, что вскоре на месте ветхого жилья возведут новостройку. По словам жителей Уралмаша, строительство новых домов только оживляет район.



«Мы раньше каждый день ходили мимо этих бараков. Здесь раньше их были целые ряды. Сейчас их потихонечку сносят и возводят новые высотки. Самое главное, чтобы людей, которые тут жили, расселили без обмана. Если будут строить на месте снесенных новые дома, я ничего против этого не имею. Вот смотрите — я, сколько себя помню, эта дорога (вдоль снесенного барака по улице Калинина, 9 — прим. ред.), она была всегда очень «убитая». Просто невозможно было ребенка на коляске провезти. За счет того, что строятся дома, облагораживается и территория вокруг. Я, как мама, в этом, безусловно, заинтересована», — рассказала собеседница УрБК горожанка Ольга Севастьянова.



«А вы хотите в этом доме жить? Вы подумайте логически, хотите ли вы сами в этом доме жить?» — ответила на просьбу корреспондента прокомментировать снос старых построек жительница микрорайона Уралмаш Елена Емельянова.



«Умирает старое, возрождается что-то новое. Это нормально, это жизнь. Сколько нужно средств, чтобы такие дома отремонтировать! А люди только рады будут, если им предоставят нормальное жилье. Нужно не забывать, что старые деревянные дома еще и пожароопасные», — продолжает Е. Емельянова.



«Когда людей начали расселять, стало неблагоприятно, дом пустовал больше года, стоял заколоченный. Я не против строительства новых домов, Уралмаш не малоэтажный район. Застраивается, и это нормально», — считает житель дома № 11 по улице Калинина Владимир Девятовский.



Жительница дома № 22 по улице Калинина Любовь Зенкова надеется, что на первом этаже будущей новостройки откроют новый магазин, который будет ближе к ее дому и удобен для всех жителей района. «Старье надо убирать, никакой ценности в бараках нет», — также считает она.





Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



«Мы планируем возвести на месте бараков современный восьмиэтажный дом, сейчас работаем над проектом. Наша компания располагает богатым опытом грамотного планирования пространства как внутри зданий, так и снаружи. Планировочные решения «Атомстройкомплекса» отличаются функциональностью и являются одним из ключевых критериев при выборе жилья горожанами. Предполагается, что в доме будет всего по 5-6 квартир на этаже, вкупе с умеренной этажностью дом получится камерным, что в целом сейчас большая редкость для мегаполиса. Снос еще шести бараков и строительство современного жилья на их месте, безусловно, станет драйвером развития территории, повышения ее безопасности и привлекательности для пешеходов», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.



Отметим, что проект «ЖК «Северное сияние» был удостоен премии международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий».