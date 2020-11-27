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Минэкономики РФ внесет в правительство законопроект о «золотых визах»

УрБК, Москва, 22.04.2021. Сегодня министерство экономического развития РФ внесет в правительство законопроект о «золотых визах», сообщил глава ведомства Максим Решетников в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса.

«Сегодня в правительство также будет внесен на рассмотрение закон о так называемых «золотых визах», а именно упрощаем условия получения вида на жительство для иностранных граждан, которые готовы инвестировать в нашу экономику», — заявил М. Решетников (цитата по ТАСС).

По его словам, иностранные инвесторы смогут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по стране, открывать свое дело, выезжать и возвращаться, получать социальные услуги.

Как ранее сообщал УрБК, чтобы получить «золотую визу» в России, иностранным гражданам необходимо либо открыть ИП, вложить в него 10 млн руб. и принять на работу десять россиян; либо инвестировать не менее 15 млн руб. в российскую компанию, работающую не менее трех лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую минимум 6 млн руб. налогов; либо стать владельцем российской компании, которая работает не менее трех лет, и инвестировать в нее минимум 15 млн руб.; либо владеть иностранной компанией, работающей в России не менее трех лет, и инвестировать в нее минимум 50 млн руб.; либо в течение трех лет владеть недвижимостью или гособлигациями в России на сумму 30 млн руб.

Подобные программы успешно применяются в некоторых странах Европы и Карибского бассейна. С их помощью государства, как правило, с развивающейся экономикой привлекают инвестиции в обмен на интересный для иностранцев, в том числе и россиян, местный паспорт.

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