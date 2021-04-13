Объем незаконных валютных перемещений через Кольцово сократился в три раза

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Объем незаконных валютных перемещений, зафиксированных Кольцовской таможней в I квартале 2021 года и части апреля, сократился более чем в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
По его словам, за указанный период объем незаконных валютных перемещений составил 8 млн руб. За аналогичный период прошлого года — 25 млн руб.
При этом за I квартал и часть апреля 2020 года было задекларировано гражданами валютных перемещений на общую сумму 1 млрд руб., в этом году — 100 млн руб.
Дмитрий Шишкин при этом отметил значительное снижение международного пассажиропотока через Кольцово: в начале 2020 года — 250 тыс. человек, в начале 2021 года — 60 тыс. человек.
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