Объем незаконных валютных перемещений через Кольцово сократился в три раза

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Сотрудники Кольцовской таможни с начала года изъяли более 50 кг насвая из Центральной ...

Сотрудники Кольцовской таможни изъяли более 50 кг насвая из Центральной Азии

УрБК, Москва, 26.03.2021. По итогам февраля объем валютных вкладов населения РФ сократился на 628,7 млн долл. США, ...

Объем валютных вкладов россиян в феврале сократился на 629 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В январе 2021 года екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 288 тыс. 112 человек, ...

Количество пассажиров аэропорта Кольцово в январе снизилось более чем на 132 тыс. человек

Объем сделок с золотом на Мосбирже с начала года сократился в четыре раза

УрБК, Москва, 04.03.2020. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-феврале 2020 года сократился в ...