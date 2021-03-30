Александр Старков назначен министром финансов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Старкова министром финансов региона, сообщает департамент информационной политики области.
В конце марта 2021 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили назначение Александра Старкова на эту должность.
А. Старков в 2001 году закончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году он начал работать в финансово-бюджетном управлении администрации Екатеринбурга. В разные годы занимал должности начальника отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления, зампредседателя комитета по экономике администрации муниципалитета. С марта 2011 года, на протяжении последних десяти лет, занимал должность замминистра финансов Свердловской области, курировал проекты, направленные на развитие процессов казначейского исполнения бюджета в регионе, в том числе развитие автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом.
Отметим, что Галина Кулаченко, возглавлявшая региональный минфин с 2012 года, ушла в отставку в середине декабря прошлого года.
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