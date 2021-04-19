В Свердловской области выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 апреля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 270 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 992. За сутки из больниц выписан 131 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 78 тыс. 864 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 996 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 736 тыс. 121 человек. За сутки зарегистрировано 397 летальных случаев (всего 107 тыс. 103), выздоровели 8 тыс. 934 человека (всего 4 млн 361 тыс. 807).
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