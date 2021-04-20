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Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у местного жителя почти 1,5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В полицию обратился ведущий конструктор одного из предприятий Екатеринбурга с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

По его словам, 15 апреля ему позвонила представившаяся сотрудницей одного из силовых ведомств неизвестная и сказала, что, по их данным, лекарства, которые тот приобретает через интернет, являются поддельными. При этом она добавила, что мужчина может вернуть потраченные на лекарства средства, если оплатит некий налоговый штраф на общую сумму 2 млн руб., а деньги переведет по почте на указанный счет. Мужчина поверил звонившей и в течение нескольких дней отправил деньги злоумышленникам.

Сумма ущерба, причиненного екатеринбуржцу, составила 1 млн 492 тыс. руб.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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