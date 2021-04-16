На Среднем Урале капуста за неделю подорожала на 5,19%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. С 12 по 19 апреля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту выросли на 5,19% (до 26,15 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, выросли цены на свежие огурцы (на 4,12%, до 128,79 руб. за кг), лук репчатый (на 3,67%, до 32,47 руб. за кг), яблоки (на 2,37%, до 117,75 руб. за кг), картофель (на 1,91%, до 38,86 руб. за кг), крупу гречневую-ядрицу (на 1,47%, до 109,24 руб. за кг), а также на яйца куриные (на 1,7%, до 77,99 руб. за десяток).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на черный байховый чай (на 2,41%, до 905,62 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,19%, до 103,66 руб. за кг), сметану (на 1,87%, до 230,38 руб. за кг), консервы мясные (на 1,6%, до 149,27 руб. за 350 г), а также на мороженую неразделанную рыбу (на 1,15%, до 181,48 руб. за кг).