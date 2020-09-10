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Администрация Екатеринбурга через суд намерена взыскать с худрука Театра эстрады Александра Новикова еще 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Администрация Екатеринбурга подала новый иск к художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма исковых требований к шансонье составляет 1,88 млн руб.

Напомним, что ранее властям Екатеринбурга удалось отсудить у А. Новикова 312 тыс. руб. По мнению горадминистрации, худрук Театра эстрады необоснованно обогатился при пользовании зданием на улице Малышева, 38.

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