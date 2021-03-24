Госдолг Свердловской области снизился до 113 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб., говорится в материалах на сайте регионального минфина.



66 млрд руб. госдолга региона приходится на государственные ценные бумаги, 12 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.



Напомним, что на 1 марта госдолг региона составлял 120 млрд 898 млн руб.