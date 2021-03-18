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В Екатеринбурге местного жителя осудили за кражи велосипедов из домов в Железнодорожном районе

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В Екатеринбурге местного жителя признали виновным в совершении краж нескольких велосипедов из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В апреле 2020 года ранее неоднократно судимый 23-летний житель Екатеринбурга Андрей Зуев вместе с соучастником украл пять велосипедов из подъездов многоквартирных домов в Железнодорожном районе города.

Отмечается, что соучастник обвиняемого не явился в судебное заседание, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство, и сообщник объявлен в розыск.

Помимо кражи велосипедов, Зуев в марте прошлого года попытался украсть продукты из магазина «Пятерочка», будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Но его действия пресекли сотрудники охраны магазина.

В итоге Андрей Зуев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину», частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», частью 3 статьи 30, статьи 158.1 УК РФ «Покушение на мелкое хищение».

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил мужчине по совокупности преступлений наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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