Парк сельскохозяйственных комбайнов в Свердловской области за пять лет сократился на 96 машин

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В Свердловской области парк сельскохозяйственных комбайнов с 2016 по 2020 год сократился на 96 машин, следует из данных Свердловскстата.
В 2016 году в области всего насчитывалось 1 тыс. 009 комбайнов. Из них зерноуборочных — 616, кормоуборочных — 330, картофелеуборочных — 63. К 2020 году в парках аграриев осталось 913 единиц техники, из которых 555 — зерноуборочных, 308 — кормоуборочных и 50 — картофелеуборочных.
Также за указанный период на 169 единиц сократился парк тракторов (до 3 тыс. 508), на 174 уменьшилось количество сеялок (до 745), на 76 сократился парк культиваторов (до 728).
В целом весь парк сельхозтехники, учтенный Свердловскстатом, за последние пять лет уменьшился на 100 единиц, до 2 тыс. 030 единиц.
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