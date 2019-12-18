Екатеринбуржцам на покупку однокомнатной квартиры в среднем нужно копить восемь лет

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Среднестатистический житель Екатеринбурга может накопить на покупку однокомнатной квартиры за восемь лет. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов hh.ru и ЦИАН.



Для расчета этого показатели аналитики использовали данные о средней предлагаемой зарплате в вакансиях (47,4 тыс. руб.), информацию о средней стоимости однокомнатной квартиры в городе (3,24 млн руб.), а также размер прожиточного минимума для трудоспособного возраста в Свердловской области.



Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников.



Отметим, что быстрее всего накопить на квартиру в Екатеринбурге могут представители сфер «Высший менеджмент» и «Добыча сырья» (по пять лет). Дольше всего приходится копить работникам сферы «Госслужба, НКО» (11 лет).