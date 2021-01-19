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В Челябинске осудили экс-начальника управления капстроительства горадминистрации за получение взятки в размере 1,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2021. В Челябинске бывшего главу управления капитального строительства городской администрации признали виновным в получении взятки в размере 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С сентября 2015 по апрель 2019 года начальник управления капстроительства администрации Челябинска совместно с замгубернатора Челябинской области получил от руководителя строительной организации взятку в размере 1,3 млн руб. за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города.

«Судом назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы без штрафа, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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