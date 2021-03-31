В новостройках Екатеринбурга не продано 26 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В марте 2021 года количество непроданных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило отметку в 26 тыс. объектов. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«Структура предложения сильно скорректировалась в пользу студий. Результаты продаж новостроек за I квартал 2021 года оказались близки к уровню аналогичного периода прошлого года. Текущие цены на первичном рынке превышают показатели I квартала 2020 года на 10-20%», — отмечают аналитики УПН.



Объем строящегося жилья в Екатеринбурге в настоящее время составляет 2,6 млн кв. м.