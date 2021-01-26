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Почти 14% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. На 1 апреля 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 13,9%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 13,9%, среднее профессиональное образование — 25,6%, среднее общее образование — 16,5%, основное общее образование — 37,3%, не имеющих основного общего образования — 6,7%», — говорится в сообщении.

Напомним, что на 1 января 2021 года доля безработных с высшим образованием на Среднем Урале составляла 12%.

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