Почти 14% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. На 1 апреля 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 13,9%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 13,9%, среднее профессиональное образование — 25,6%, среднее общее образование — 16,5%, основное общее образование — 37,3%, не имеющих основного общего образования — 6,7%», — говорится в сообщении.
Напомним, что на 1 января 2021 года доля безработных с высшим образованием на Среднем Урале составляла 12%.
На 1 января 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных ...26.01.2021 Только 12% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. На 1 января 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...28.10.2020 Более 17% свердловских безработных не были трудоустроены свыше одного года
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. 17,2% от общей численности официально зарегистрированных безработных в Свердловской ...13.01.2020 Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее образование. Об этом сообщает региональный ...13.01.2020 Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее ...