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Сегодня, 17:54

Президент РФ поручил разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поручил правительству РФ разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).

По словам главы государства, в первую очередь эти меры должны быть направлены на восстановление рынка труда и создание рабочих мест.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», — сказал В. Путин.

Он напомнил, что в 2020 году с 30% до 15% были снижены страховые взносы для МСБ. Президент РФ отметил, что данное решение не подлежит пересмотру.

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