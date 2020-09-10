К 2025 году в Екатеринбурге намерены построить 35 новых школ

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Депутаты городской думы направят обращение в правительство РФ с просьбой о выделении федеральных субсидий на возведение 35 школ в Екатеринбурге к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Проект обращения в правительство РФ и партию «Единая Россия» с просьбой о выделении федеральных субсидий в рамках исполнения национального проекта «Образование» на строительство и капитальный ремонт школ уральской столицы сегодня, 21 апреля, единогласно приняли члены постоянной думской комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.



В работе комиссии приняла участие заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Как отмечается в тексте проекта обращения, из-за развития мегаполиса в течение многих лет в Екатеринбурге наблюдается рост учащихся в образовательных учреждениях.



«Из 173 тыс. школьников 55 тыс. обучается во вторую смену. По прогнозам департамента образования администрации города Екатеринбурга, в 2025 году число школьников превысит 200 тыс. детей», — указывается в тексте обращения.



В рамках муниципальной программы «Создание новых мест в образовательных организациях в Екатеринбурге» с 2016 по 2021 год в городе создано 10 тыс. новых мест, в стадии строительства находится еще 5 тыс. мест. Но этого недостаточно для полноценного решения проблемы перегрузки существующей школьной сети города.



«На сегодняшний день потребность в новых местах оценивается в 50 тыс. мест в рамках строительства и капитального ремонта, что равняется 35 новым школам и ремонту 99 зданий существующих образовательных учреждений», — указывается в обращении.



Депутаты Екатеринбургской городской думы, члены комиссии единогласно приняли предложенный проект обращения. После его подписания председателем гордумы Игорем Володиным и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым оно будет направлено для рассмотрения и принятия мер в правительство России и партию «Единая Россия».