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Число выданных автокредитов в Свердловской области в I квартале выросло на 19%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. По итогам I квартала 2021 года в Свердловской области было выдано 6,8 тыс. автокредитов. Это на 19% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по стране было выдано 184 тыс. автокредитов, что на 12% больше показателя за январь-март 2020 года.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович выделил несколько драйверов роста числа выданных кредитов на покупку автомобилей.

«Во-первых, сократился дефицит, который ранее сильно сдерживал автокредитование, — в салоны завезли автомобили почти всех брендов. Во-вторых, спрос со стороны населения вырос на фоне опасений ослабления рубля и дальнейшего роста цен на автомобили. В-третьих, начинает действовать сезонный фактор, так как часть потребителей предпочитает покупать автомобиль именно весной», — заявил А. Александрович.

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