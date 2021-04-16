Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. По состоянию на 21 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 61 тыс. 442 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 20 апреля число безработных составляло 62 тыс. 514 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 072 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,92%.

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