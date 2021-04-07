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Президент РФ предложил помочь регионам с устойчивой долговой политикой

УрБК, Москва, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин предложил до 2023 года предоставить регионам со взвешенной долговой политикой 500 млрд руб. в виде инфраструктурных кредитов. Об этом глава государства сказал в своем послании Федеральному собранию.

По его словам, такой вид кредитов будет предоставляться субъектам с минимальным объемом госдолга. Это будут займы по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

Также глава государства заявил, что регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности будет предоставлена поддержка за счет бюджетных кредитов.

«Предлагаю весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», — сказал глава государства.

Соответствующие предложения правительство РФ должно подготовить до 1 июня 2021 года.

В начале апреля 2021 года Владимир Путин выступил с критикой в адрес губернаторов российских регионов, которые накопили большие кредитные долги перед коммерческими банками.

Спустя несколько дней после выступления президента РФ власти Свердловской области объявили аукцион на получение банковских кредитов на общую сумму 10 млрд руб. На 1 марта госдолг региона составлял 120 млрд 898 млн руб. Из них 66 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги, 19,8 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.

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