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В Челябинской области в I квартале выдали 6,3 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 21.04.2021. По итогам I квартала 2021 года в Челябинской области было выдано 6,3 тыс. автокредитов. Это на 12% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по стране было выдано 184 тыс. автокредитов, что на 12% больше показателя за январь-март 2020 года.

Самую сильную динамику показали Новосибирская (плюс 40%), Калужская (плюс 29%) и Иркутская (плюс 25%) области. Наиболее слабую — Самарская область, Башкирия и Татарстан (во всех по минус 3%).

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