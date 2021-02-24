В Челябинской области в I квартале выдали 6,3 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 21.04.2021. По итогам I квартала 2021 года в Челябинской области было выдано 6,3 тыс. автокредитов. Это на 12% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В целом по стране было выдано 184 тыс. автокредитов, что на 12% больше показателя за январь-март 2020 года.



Самую сильную динамику показали Новосибирская (плюс 40%), Калужская (плюс 29%) и Иркутская (плюс 25%) области. Наиболее слабую — Самарская область, Башкирия и Татарстан (во всех по минус 3%).