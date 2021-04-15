Официальный курс доллара США вырос на 80 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 21.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 80,43 коп., до 76,81 руб., курс евро — на 54,06 коп., до 92,29 руб.
УрБК, Москва, 15.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2021 года. Курс долл. ...09.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 09.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2021 года. Курс долл. ...07.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,2 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2021 года. Курс долл. ...02.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. ...01.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. ...