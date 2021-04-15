Официальный курс доллара США вырос на 80 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 21.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 80,43 коп., до 76,81 руб., курс евро — на 54,06 коп., до 92,29 руб.