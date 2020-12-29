ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» договорились о поставке 150 тысяч железнодорожных колес

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. ЕВРАЗ заключил долгосрочное соглашение с «Рейл Сервис» на поставку железнодорожных колес. В 2021 году предполагается отгрузка партии в 150 тыс. штук. Сам договор будет действовать до февраля 2022 года, сообщает пресс-служба компании.
«Заключенное соглашение гарантирует нашим партнерам стабильные поставки и высокое качество колес. ЕВРАЗ НТМК, в свою очередь, получает надежного клиента, который обеспечит загрузку производства», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
«Я убежден, что расширение партнерства позволит нам не только гарантировать клиентам лучшие условия на поставку цельнокатаных колес от одного из ведущих производителей продукции, но также откроет новые возможности для роста и развития компаний, входящих в холдинг», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию «Рейл Сервис» Андрей Шленский.
Компания «Рейл Сервис» является системным интегратором ремонта вагонов и на данный момент создает новое колесное производство в Свердловской области. ЕВРАЗ намерен полностью обеспечить потребности ремонтных предприятий «Рейл Сервиса» за счет продукции ЕВРАЗ НТМК, одного из ведущих российских производителей цельнокатаных колес.
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