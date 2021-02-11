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Число зарегистрированных договоров «долевки» в Свердловской области в I квартале выросло на 37,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. С января по март 2021 года в Свердловской области зарегистрировали 7 тыс. 054 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Об этом сообщили УрБК в пресс-службе регионального Управления Росреестра.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 37,5%. В I квартале 2020 году в регионе было зарегистрировано 5 тыс. 132 ДДУ.

Общее количество регистрационных записей об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости на Среднем Урале в I квартале 2021 года составило 34 тыс. 830, что на 25,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

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