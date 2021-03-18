В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 17,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. По состоянию на 1 апреля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 17 тыс. 165 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«Сведения о введении режима неполной занятости для 17 тыс. 165 работников разместили 1 тыс. 377 организаций (со среднесписочной численностью работающих 277 тыс. 285 человек), в том числе 381 организация о введении режима неполной занятости для 6 тыс. 854 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в исследовании.



Сведения о переводе 53 тыс. 211 работников на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 388 работодателями.