В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника «Монетки» за разглашение коммерческой тайны

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника торговой сети «Монетка» за разглашение коммерческой тайны.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудник торговой сети «Монетка» — местный житель 1990 года рождения — накануне своего увольнения и перехода в конкурирующую структуру передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке с НДС, рентабельности прибыли с НДС, себестоимости товара с НДС и другие важные данные.



«Когда руководитель службы безопасности «Монетки» Константин Сергеев обнаружил, что произошла утечка, проявил принципиальность и назначил внутреннюю проверку. По ее результатам в территориальный ОВД поступило официальное заявление с просьбой привлечь к ответственности нарушителя действующего законодательства», — сообщил Валерий Горелых.



Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб.



Отмечается, что в ближайшее время материалы по этому делу полиция направит в суд Октябрьского района Екатеринбурга.