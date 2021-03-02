В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника «Монетки» за разглашение коммерческой тайны

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника торговой сети «Монетка» за разглашение коммерческой тайны.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудник торговой сети «Монетка» — местный житель 1990 года рождения — накануне своего увольнения и перехода в конкурирующую структуру передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке с НДС, рентабельности прибыли с НДС, себестоимости товара с НДС и другие важные данные.
«Когда руководитель службы безопасности «Монетки» Константин Сергеев обнаружил, что произошла утечка, проявил принципиальность и назначил внутреннюю проверку. По ее результатам в территориальный ОВД поступило официальное заявление с просьбой привлечь к ответственности нарушителя действующего законодательства», — сообщил Валерий Горелых.
Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб.
Отмечается, что в ближайшее время материалы по этому делу полиция направит в суд Октябрьского района Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной передачи сведений из ...13.12.2018 В Каменске-Уральском суд назначил наказание бывшей сотруднице кондитерской фирмы за разглашение коммерческой тайны
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в ...03.12.2014 Суд оставил без изменения приговор в отношении бывших сотрудниц ОАО «Урахимпласт» за разглашение коммерческой тайны
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2014. Вступил в силу приговор в отношении бывших сотрудниц ОАО «Уралхимпласт» Ирины Русаковой ...29.05.2014 За разглашение коммерческой тайны штрафы для банков могут вырасти до 1,5 млн рублей
УрБК, Москва, 29.05.2014. Минфин разработал законопроект об увеличении для кредитных организаций и их должностных лиц ...28.03.2014 Бывший сотрудник ОАО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» обвиняется в разглашении коммерческой тайны
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. Артемовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...