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В Свердловской области выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 85 тыс. 151 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 976. За сутки из больниц выписан 121 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 78 тыс. 733 человека.

В России за минувшие сутки был выявлен 8 тыс. 271 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 727 тыс. 125 человек. За сутки зарегистрировано 399 летальных случаев (всего 106 тыс. 706), выздоровели 9 тыс. 644 человека (всего 4 млн 352 тыс. 873).

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