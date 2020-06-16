Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в I квартале выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце I квартала 2021 года составило 118 единиц. Это на 20% больше уровня предыдущего квартала, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Отметим, что в I квартале 2020 года в городе работали 138 кранов, в IV квартале 2020 года — 98.



«В I квартале 2021 года индекс кранов заметно вырос, отыгрывая рост строительной активности конца 2020 года и заметный рост числа новых проектов в начале 2021 года. В весенний период девелоперы быстро насыщают рынок новыми жилыми комплексами», — отмечают аналитики УПН.