Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в I квартале выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце I квартала 2021 года составило 118 единиц. Это на 20% больше уровня предыдущего квартала, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Отметим, что в I квартале 2020 года в городе работали 138 кранов, в IV квартале 2020 года — 98.
«В I квартале 2021 года индекс кранов заметно вырос, отыгрывая рост строительной активности конца 2020 года и заметный рост числа новых проектов в начале 2021 года. В весенний период девелоперы быстро насыщают рынок новыми жилыми комплексами», — отмечают аналитики УПН.
Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце II квартала 2020 года составило 120 единиц. Об ...16.06.2020 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на 13%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2020. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце II квартала ...26.12.2019 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в IV квартале сократилось на шесть единиц
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце IV квартала ...14.06.2019 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на шесть единиц
Во II квартале 2019 года число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга снизилось на шесть единиц до ...09.04.2018 Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале выросло до 110 единиц
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале 2018 года составило 110 ...