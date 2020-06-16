УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:03

Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в I квартале выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце I квартала 2021 года составило 118 единиц. Это на 20% больше уровня предыдущего квартала, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Отметим, что в I квартале 2020 года в городе работали 138 кранов, в IV квартале 2020 года — 98.

«В I квартале 2021 года индекс кранов заметно вырос, отыгрывая рост строительной активности конца 2020 года и заметный рост числа новых проектов в начале 2021 года. В весенний период девелоперы быстро насыщают рынок новыми жилыми комплексами», — отмечают аналитики УПН.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2020 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на 13%

Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце II квартала 2020 года составило 120 единиц. Об ...

16.06.2020 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на 13%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2020. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце II квартала ...

26.12.2019 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в IV квартале сократилось на шесть единиц

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце IV квартала ...

14.06.2019 Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на шесть единиц

Во II квартале 2019 года число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга снизилось на шесть единиц до ...

09.04.2018 Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале выросло до 110 единиц

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале 2018 года составило 110 ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей22.03.2021Малозаметный Урал22.03.2021За лекцию — статья23.03.2021Полумеры для стройплощадок23.03.2021ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна
Архив новостей
Апрель 2021 (496)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18