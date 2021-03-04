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В Челябинске «Газпромбанк» привлекут к ответственности за рассылку спама

УрБК, Челябинск, 21.04.2021. Управление ФАС по Челябинской области пообещало привлечь к административной ответственности АО «ГазпромБанк» за sms-рекламу, рассылаемую без согласия клиента.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Управление обратился клиент банка, который представил скриншоты текста sms-сообщения рекламного характера.

«АО «ГазпромБанк» на запрос Челябинского УФАС России сообщило, что заявителем была выпущена виртуальная банковская карта с бонусным приложением. При выпуске карты заявитель выразил свое согласие с условиями использования неперсонифицированных виртуальных предоплаченных банковских карт, в том числе на рассылку рекламного характера», — говорится в сообщении.

В банке утверждают, что заявителю перестали приходить такие сообщения после 4 декабря 2020 года в связи с поступлением обращения гражданина 16 ноября этого же года.

Челябинское УФАС России, в свою очередь, указало, что согласие посредством заполнения каких-либо форм на сайтах не позволяет однозначно установить, кто именно подтвердил готовность получать рекламу. Это, как полагают в ведомстве, является нарушением закона «О рекламе».

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