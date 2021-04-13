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Сегодня, 12:03

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 7,5%

Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 102 дня. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).

Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 7,5%, до отметки 5,12 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 940 комнат и 410 объектов в пригороде.

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