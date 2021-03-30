В Екатеринбурге начали сносить бараки для строительства новой очереди ЖK «Северное сияние»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. В Екатеринбурге начали сносить ветхие бараки для строительства новой очереди жилого комплекса (ЖК) «Северное сияние», сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».



«На днях в Екатеринбурге состоялся снос ветхого, непригодного для жизни двухэтажного барака по улице Калинина, 9. Это первый из шести ветхих бараков, расселением которых занимается «Атомстройкомплекс». На их месте запланировано строительство новой очереди ЖK «Северное сияние», — говорится в сообщении.





Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



Директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина заявила, что застройщик планирует возвести на месте бараков современный восьмиэтажный дом. Работа над проектом уже ведется.



«Наша компания располагает богатым опытом грамотного планирования пространства как внутри зданий, так и снаружи — планировочные решения «Атомстройкомплекса» отличаются функциональностью и являются одним из ключевых критериев при выборе жилья горожанами. Предполагается, что в доме будет всего по пять-шесть квартир на этаже, вкупе с умеренной этажностью дом получится камерным — что в целом сейчас большая редкость для мегаполиса. Снос еще шести бараков и строительство современного жилья на их месте, безусловно, станет драйвером развития территории, повышения ее безопасности и привлекательности для пешеходов», — сказала Е. Спирина.



Напомним, компания занимается обновлением застроенной территории Орджоникидзевского района, в шаговой доступности от метро, с 2012 года. За эти годы застройщик уже переселил из ветхих и аварийных бараков более 270 семей, всего расселено 25 домов общей площадью порядка 15 тыс. квадратных метров.



ЖК «Северное сияние» является одним из самых масштабных объектов по развитию застроенных территорий в Екатеринбурге — за него компания уже получала престижную федеральную премию, по значимости сопоставимую с архитектурным «Оскаром», FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий».



«Территория обладает колоссальным потенциалом: это сердце популярного района, есть метро, остановки общественного транспорта, развитая инфраструктура — магазины, детские сады, школы, через дорогу — летний парк «Уралмаш». Конечно, ее нужно обновлять, делать более безопасной и комфортной для жизни», — рассказывала Е. Спирина.



По ее словам, за годы работы «Атомстройкомплекс» построил здесь несколько современных домов — с подземными паркингами, закрытыми дворами, современной инженерией, а также бизнес-центр, который почти полностью заполнили предприниматели с Уралмаша, ранее занимавшие офисы в устаревших, не приспособленных для того зданиях.



«Это позволило нам обеспечить возможности для жителей района работать здесь же. Активно развивается стрит-ритейл и сфера услуг: в коммерческих помещениях, примыкающих к жилью, уже работают продуктовые магазины, многопрофильная клиника, социальные учреждения. Так, в ранее депрессивном районе появляются новые пешеходные маршруты и точки притяжения, увеличивается пешеходный трафик, район становится безопаснее», — отмечала Е. Спирина.



Приоритет «Атомстройкомплекса» — создание цельной, адекватной времени и сбалансированной городской среды, вовлечение депрессивных территорий в развитие Екатеринбурга. Недавно принятый закон о Комплексном развитии территорий призван способствовать повышению эффективности этой работы.