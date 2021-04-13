Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 102 дня. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 7,5%, до отметки 5,12 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 940 комнат и 410 объектов в пригороде.
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...06.04.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 6%
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...30.03.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...19.03.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 100 дней
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...05.10.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в сентябре сократился на 6,5%
По состоянию на 28 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 74 тыс. 495 руб. ...