УБРиР объявил о повышении ставок по всей линейке вкладов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по всей линейке вкладов, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
С 19 апреля ставки в зависимости от продукта увеличились на 0,13-0,2 п. п.
Новые условия открытия вкладов можно прочитать на сайте банка. Отметим, что все депозиты до 1,4 млн руб. застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
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