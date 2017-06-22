Правительство РФ не рассматривает возможность введения прогрессивной шкалы энерготарифов

УрБК, Москва, 21.04.2021. Правительство РФ не рассматривает возможность введения в стране прогрессивной шкалы энерготарифов. Об этом рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.



«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — цитирует слова Николая Шульгинова сайт министерства энергетики РФ.



Ранее Союз потребителей России предложил ввести в стране прогрессивную шкалу энерготарифов. По мнению общественного объединения, граждане, которые потребляют больше 100 кВт/ч в месяц, должны платить повышенные тарифы. В настоящее время среднее потребление электроэнергии в РФ составляет 90 кВт/ч на одного человека.