«Россети ФСК ЕЭС» модернизируют оборудование на компрессорной станции газопровода «Уренгой — Сургут — Челябинск»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начали реконструкцию подстанции 220 кВ «КС-5» в Югре. Стоимость проекта превышает 108 млн руб.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, подстанция 220 кВ «КС-5» установленной мощностью 252 МВА расположена в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.



Энергообъект питает компрессорную станцию магистрального газопровода «Уренгой — Сургут — Челябинск», который имеет стратегическое значение для социально-экономического развития России: он обеспечивает транспортировку природного газа от месторождений Сибири до предприятий индустриального Урала.



В результате модернизации оборудования увеличится эффективность работы открытого распределительного устройства, что позволит сократить собственные расходы и повысит надежность электроснабжения потребителя. Реконструкция подстанции 220 кВ «КС-5» проводится на действующем объекте без ограничения электроснабжения потребителей.



«Техническое перевооружение центра питания необходимо для изменения схемы открытого распределительного устройства 220 кВ. После завершения проекта (в 2022 году) при переключениях не нужно будет отключать питающие линии электропередачи и смежное оборудование на других подстанциях, а также в целом повысится надежность энергообъекта при аварийных режимах в случае их возникновения», — рассказали в филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



На подстанции будет установлено современное коммутационное оборудование российского производства — разъединители и трансформаторы тока, будет модернизирована система АСУ ТП, телесигнализации и телеизмерений. Вместо устаревшей системы «отделитель — короткозамыкатель» будут установлены более надежные элегазовые выключатели (2 шт.). Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет 30 лет. Применяемый в оборудовании элегаз не горюч и не токсичен, после соответствующей обработки может использоваться вторично, уточняет группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Как сообщал ранее УрБК, «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды» в Ямало-Ненецком автономном округе.