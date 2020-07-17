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Челябинское УФАС признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях торговой сети «Монетка»

УрБК, Челябинск, 21.04.2021. Управление ФАС России по Челябинской области выявило нарушение антимонопольного законодательства в магазинах ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка»).

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушение установлено при размещении в магазинах сети «Монетка» информации о продаже имбиря с существенными скидками.

Челябинское УФАС России выявило этот факт в мае 2020 года. Компании выдали предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции. В связи с неисполнением ООО «Элемент-Трейд» предупреждения ФАС возбудила и рассмотрела дело о нарушении закона о защите конкуренции.

«В торговой сети осуществлялась продажа имбиря по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм с учетом скидок в размере 79% и 59%. При этом на ценнике присутствовала информация о предшествующей цене — 999 рублей за килограмм. В ходе рассмотрения дела установлено, что по цене 999 рублей имбирь реализовывался в магазинах торговой сети не более трех дней. Продолжительное время его цена составляла от 199 до 499 рублей», — говорится в сообщении.

В результате этого увеличились продажи имбиря в торговой сети «Монетка».

По мнению Челябинского УФАС России, потребители были введены в заблуждение о предыдущей цене товара и предоставлении значительной скидки на имбирь. Более того, все это происходило в условиях повышенного спроса на имбирь в период пандемии COVID-19, режима самоизоляции, когда люди были вынуждены покупать продукты в ближайшем магазине.

В итоге в действиях компании признали нарушение пункта 4 статьи 14.2 закона о защите конкуренции.

В отношении ООО «Элемент-Трейд» будет возбуждено дело об административном правонарушении.

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