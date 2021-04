Промокоды ggbet ждут любителей Дота 2

Стартовал второй сезон Dota Pro Circuit 2021 и все поклонники игры ждут матчей любимых команд. Борьба в DPC 2021 идет нешуточная.



Самой интересной игрой первого тура была встреча Natus Vincere и Team Spirit. Последняя наряду с Virtus.Pro стала одной из двух команд, сумевших одолеть NAVI в первом сезоне, хотя в конечном счете осталась позади в турнирной таблице. И если VP на СНГ-сцене выглядят недосягаемыми, но с Natus Vincere «спириты» вполне могут побороться за путевки на следующий мейджор и очки для The International.







У NAVI также были две причины уделить особое внимание стартовой игре. Во-первых, нужно взять реванш у соперника за прошлое поражение, а во-вторых, на деле доказать обоснованность скандальной замены — команда решила выгнать Виктора Нигрини (GeneRaL), чтобы освободить место для Романа Кушнарёва (RAMZES666).



Заставка матча выглядела очень интересно, однако ожидаемой упорной борьбы не получилось. Выиграв первую карту 28:10, на второй Team Spirit и вовсе разгромила соперника — 21:4.



Принципиальным для “спиритов” был и второй матч — с AS Monaco Gambit они в первом сезоне сражались за третью путевку на мейджор и проиграли. Но теперь, как и с NAVI, показали впечатляющее превосходство — 33:10 и 37:14. Две игры — две победы над главными конкурентами, фанаты просто не могли ожидать от Team Spirit лучшего старта. Нужно лишь не растерять завоеванное преимущество в матчах с менее грозными соперниками и путевка на мейджор у команды в кармане.



А вот AS Monaco Gambit не повезло, жребий подкинул ей самое худшее начало из всех возможных. В первом матче это была сильнейшая в СНГ Virtus.Pro, во второй набравшие ход Spirit, в третьем поджидают Natus Vincere. Три самых опасных конкурента один за другим, и если Gambit вновь проиграет, о путевке на мейджор придется забыть. Так что на бой парни должны выходить, как на последний. NAVI также нельзя проигрывать, иначе уже они рискуют остаться за бортом, плюс получат очередной вал критики за переход Кушнарева.



С удачным стартом следует поздравить Winstrike, поднявшихся из второго дивизиона. В первой игре они, вопреки прогнозам, одолели EXTREMUM и теперь даже считаются фаворитами, пусть и с небольшим преимуществом, против Unique. Последние, в свою очередь, одолели в первой игре другого новичка элиты PuckChamp и в противостоянии с Winstrike также рассчитывают заработать очки.