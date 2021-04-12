Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился ниже 3%

По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 62 тыс. 514 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 19 апреля число безработных составляло 63 тыс. 868 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 327 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,97%.