Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился ниже 3%

По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 62 тыс. 514 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 19 апреля число безработных составляло 63 тыс. 868 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 327 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,97%.
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