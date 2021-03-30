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Вчера, 17:44

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о доступности вакцин от COVID-19 во всех медорганизациях города

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что вакцины от COVID-19 есть во всех медучреждениях Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заявление об обеспеченности всех медорганизаций вакциной от COVID-19 глава Екатеринбурга А. Орлов сделал сегодня, 20 апреля 2021 года, на заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент вакцинация является наиболее действенным инструментом профилактики COVID-19. Все медицинские учреждения Екатеринбурга обеспечены необходимым количеством препарата. Очень важно воспользоваться этой возможностью и поставить прививку», — подчеркнул А. Орлов.

Как прозвучало на заседании штаба, на сегодняшний день в Екатеринбурге первым компонентом вакцины привито 118 тыс. 570 человек, вторым компонентом — 77 тыс. 027 человек.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова, на сегодняшний день в Екатеринбурге вакцинация населения проводится в 35 прививочных кабинетах, семи мобильных пунктах, также задействовано 12 бригад. Помимо этого, пункт вакцинации работает в аэропорту Кольцово.

Начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина напомнила собравшимся, что отечественная вакцина эффективна против всех выявленных штаммов COVID-19.

Подводя итоги заседания оперативного штаба, глава Екатеринбурга напомнил о необходимости продолжать контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в том числе за использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

«Наша задача — не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации», — сказал Алексей Орлов.

Любой горожанин может поставить прививку от COVID-19, записавшись по единому номеру «122». Также адреса всех пунктов вакцинации опубликованы на официальном портале Екатеринбурга.

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