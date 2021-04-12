УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился ниже 3%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 62 тыс. 514 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 19 апреля число безработных составляло 63 тыс. 868 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 327 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,97%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,19%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. По состоянию на 12 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. ...

09.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. По состоянию на 9 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 316 ...

05.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 3,26%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. По состоянию на 5 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 69 тыс. 087 ...

18.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 3,71%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. По состоянию на 18 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 78 тыс. 618 ...

11.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 5,10%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По состоянию на 11 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей22.03.2021Малозаметный Урал22.03.2021За лекцию — статья23.03.2021Полумеры для стройплощадок23.03.2021ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна
Архив новостей
Апрель 2021 (461)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18