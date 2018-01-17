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Вчера, 16:44

Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде мошеннических действий. Неизвестные рассылают жителям региона уведомление с несуществующими суммами задолженности по налогам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на электронную почту налогоплательщика от имени «Федеральной налоговой службы» поступило сообщение о якобы имеющейся у него налоговой задолженности в сумме 2 тыс. 430 руб.

«Данную задолженность предлагалось оплатить в автоматическом режиме через банковскую карту. Налогоплательщик фактически задолженности по налогам и сборам не имеет. В целях информирования общественности об опасности стать жертвой мошенничества со стороны неизвестных информируем о выявленном факте мошеннических действий и обращаем внимание, что инспекции ФНС России данных уведомлений не рассылают», — сообщает пресс-служба ведомства.

Подобные мошеннические действия могут носить массовый характер, уточняют в УФНС России по Свердловской области.

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