Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде мошеннических действий. Неизвестные рассылают жителям региона уведомление с несуществующими суммами задолженности по налогам.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на электронную почту налогоплательщика от имени «Федеральной налоговой службы» поступило сообщение о якобы имеющейся у него налоговой задолженности в сумме 2 тыс. 430 руб.
«Данную задолженность предлагалось оплатить в автоматическом режиме через банковскую карту. Налогоплательщик фактически задолженности по налогам и сборам не имеет. В целях информирования общественности об опасности стать жертвой мошенничества со стороны неизвестных информируем о выявленном факте мошеннических действий и обращаем внимание, что инспекции ФНС России данных уведомлений не рассылают», — сообщает пресс-служба ведомства.
Подобные мошеннические действия могут носить массовый характер, уточняют в УФНС России по Свердловской области.
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