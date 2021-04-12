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Вчера, 16:24

Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковку

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Новые дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят в Екатеринбурге на участках ул. Циолковского — от ул. Белинского до ул. Машинная, ул. Чайковского — от ул. Фурманова до ул. Фрунзе, ул. Союзная — от ул. Циолковского до ул. Авиационная, ул. Банникова — от ул. 40-летия Октября до ул. Красных Партизан.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, специалисты Центра организации движения (ЦОД) оборудуют новые дорожные знаки по просьбам жителей для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети.

В администрации города заблаговременно предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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