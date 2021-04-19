Свердловская область попала в топ-5 регионов РФ по числу выданных в I квартале 2021 года новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области в I квартале 2021 года было выдано 84 тыс. 252 новые кредитные карты, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (82 тыс. 301 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Выше него в списке по количеству выданных в I квартале этого года новых кредитных карт расположились Москва (167,3 тыс. ед.), Московская область (131,7 тыс. ед.), Краснодарский край (107,6 тыс. ед.), а также Санкт-Петербург (96,5 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее заметный прирост числа выданных новых кредитных карт за указанный период показали Кемеровская область (плюс 15,9%), Ставропольский (плюс 13,3%), Красноярский (плюс 10,7%) и Приморский (плюс 10,2%) края, а также Иркутская область (плюс 10,1%). В то же время сильнее всего снизился этот показатель в Самарской области (минус 8,2%), Краснодарском крае (минус 6,7%), Саратовской (минус 4,9%), Нижегородской (минус 3,6%) и Омской (минус 3,6%) областях.



В целом по стране в I квартале 2021 года было выдано 2,64 млн новых кредитных карт, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,58 млн ед.).