Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро вырос на 27 коп.

УрБК, Москва, 20.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 23,36 коп., до 76,01 руб., курс евро вырос на 27,47 коп., до 91,75 руб.